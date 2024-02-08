



США ввели новые санкции против РФ: касаются импорта

Соединенные Штаты Америки ввели новые антироссийские санкции.



По данным американского минфина, они касаются импорта нефти и алмазов.



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"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США принимает вторую в 2024 году меру по обеспечению ограничения цен, вводя санкции в отношении четырех организаций и определяя одно судно как заблокированное имущество. Сеть этих организаций и судно были вовлечены в схему нарушения ценового лимита в конце 2023 года", - пояснили в ведомстве.



Управление издало два постановления, которые запрещают ввоз определенных категорий алмазов, добытых в РФ. Эта мера реализует обязательства G7 по запрету импорта российских камней.