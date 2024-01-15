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США скоординируют санкции против РФ с Европой и Японией
15.01.2024 22:00 Алина Груднева

США скоординируют санкции против РФ с Европой и Японией

Вашингтон намерен координировать ужесточение антироссийских санкций с Евросоюзом и Японией.

По данным информационного агентства Reuters, замминистра финансов США Уолли Адейемо отправится туда в январе, чтобы решить этот вопрос.

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Ожидается, что он посетит Рим, Берлин, Франкфурт и Токио. Поездка запланирована с 16 по 23 января. Адейемо встретится с партнерами по G7 и рядом чиновников.

В Японии замминистра финансов США также планирует обсудить энергетическую безопасность и ограничение цен на российскую нефть.

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