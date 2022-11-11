



США лишили Россию статуса рыночной экономики

Министерство торговли США лишило Россию статуса страны с рыночной экономикой. Соответствующий статус Россия получила 20 лет назад. Отмечается, что он ограничивал расчет антидемпинговых пошлин на товары из РФ, пишет Reuters.



В Министерстве торговли США подчеркнули, что большое вмешательство российских властей в экономические процессы привело к искажению цен и издержек. Из-за этого неизвестно, справедливо ли российские компании устанавливали цены на импорт товаров в США.



"Это решение дает Соединенным Штатам возможность применить полную силу антидемпингового законодательства США для устранения рыночных искажений, вызванных усилением вмешательства российского правительства в их экономику", – говорится в заявлении Министерства.



Из-за вторжения России в Украину страны Запада ввели санкционные ограничения, которые серьезно ударили по российской экономике. Так, еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что цены на газ в Европе стабильно снижаются с августа, что является хорошей тенденцией для европейцев и означает уменьшение доходов для России.



Кроме того, Москва не может найти новые рынки для своей нефти. Агрессор намерен обеспечить себе нефтяные рынки к тому времени, когда 5 декабря вступят в силу санкции Европейского Союза в отношении морского экспорта российской нефти.