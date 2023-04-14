



SoftBank избавляется от акций Alibaba: капитализация компании упала на $13 млрд

SoftBank Group собирается продать большую часть своей доли в китайском интернет-гиганте Alibaba Group Holding, что стало тревожным признаком, пишет Bloomberg.



Японский технологический инвестор продал в этом году акций Alibaba на сумму более $7 млрд через форвардные контракты после продажи акций на сумму $29 млрд в прошлом году.



Акции Alibaba упали на 5,2% в Гонконге в четверг, потеряв около $13 млрд рыночной стоимости.



В результате продажи доля японского конгломерата в Alibaba сократится до менее чем 4%, по сравнению с 14,6% акций принадлежащих ей ранее. Когда-то Softbank владел примерно третью компании, вложив $20 млн в одну из самых известных успешных мировых инвестиций.



За последние 14 месяцев SoftBank продавал акции Alibaba в среднем по $92 за акцию, избавившись от 389 млн акций компании. Эта цена намного меньше, чем исторический максимум компании в $317 за акцию.