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Смотрич подписал указ о снижении налога на бензин
19.01.2023 17:06 Алина Груднева

Смотрич подписал указ о снижении налога на бензин

Министр финансов Бецалель Смотрич подписал указ о снижении налога на бензин.

Это произошло в четверг, 19 января.

Согласно приказу Смотрича, цена на литр бензина в Израиле снизится на 0,10 шекелей. Ожидается, что указ вступит в силу уже в это воскресенье.

Как сообщалось ранее, также министр финансов сегодня подписал указ об отмене таможенной пошлины на различные сырные продукты, что, как ожидается, снизит цены на сыры для израильских потребителей и увеличит разнообразие продукции, импортируемой в Израиль. 

 

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