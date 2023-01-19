



Смотрич подписал указ о снижении налога на бензин

Министр финансов Бецалель Смотрич подписал указ о снижении налога на бензин.



Это произошло в четверг, 19 января.



Согласно приказу Смотрича, цена на литр бензина в Израиле снизится на 0,10 шекелей. Ожидается, что указ вступит в силу уже в это воскресенье.



Как сообщалось ранее, также министр финансов сегодня подписал указ об отмене таможенной пошлины на различные сырные продукты, что, как ожидается, снизит цены на сыры для израильских потребителей и увеличит разнообразие продукции, импортируемой в Израиль.



