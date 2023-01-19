



Смотрич отменил ввозные пошлины на сыр

Министр финансов Бецалель Смотрич подписал указ об отмене таможенной пошлины на различные сырные продукты. Ожидается, что отмена таможенной пошлины на сыры снизит цены на сыры для израильских потребителей и увеличит разнообразие сыров, импортируемых в Израиль.



Распоряжение немедленно отменяет таможенную пошлину, действующую в настоящее время в отношении мягких сыров с содержанием жира более 5%. В настоящее время эти сыры облагаются пошлиной в размере 13,21 шекеля за кг или 8,32 шекеля за кг, если речь идет о сырах из овечьего молока, и пошлиной в размере 8,04 шекеля за кг или 8,32 шекеля за кг, если речь идет о сырах из не овечьего молока.



Таможенные пошлины на эти сыры будут отменены в два этапа: половина пошлин будет отменена сразу после вступления постановления в силу, а другая половина - 1 января 2024 года.



Кроме того, отменяется пошлина на свежий мягкий сыр моцарелла, на который в настоящее время действует пошлина в размере 8,04 шекеля за кг. Пошлина, применяемая в настоящее время к другим видам сыра моцарелла, в размере 8,32 шекеля за кг, будет постепенно отменена, причем пошлина на упаковки весом до полукилограмма будет отменена сразу после вступления приказа в силу, а таможенная пошлина на упаковки весом более полукилограмма будет снижена пятью равными ежегодными понижениями по 20%.



Начиная с пятого года после публикации указа, к этим сырам будет применяться освобождение от таможенной пошлины. Также будут отменены пошлины на сыр Халлуми, на который в настоящее время действует пошлина в размере 8,32 шекеля за кг, и на сыр Джамид, на который в настоящее время действует пошлина в размере 4,10 шекеля за кг.