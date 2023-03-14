



СМИ: Шекель слабеет из-за правовой революции

Израильскими СМИ сообщают о том, что в понедельник продолжилось падение курса шекеля.



Портал ynet бьет тревогу: “Параллельно с прогрессом законодательства о правовой революции в Кнессете, шекель ослаб по отношению к ведущим валютам: евро торговался около 3,87 шекеля, а доллар - около 3,62 шекеля. Что касается доллара, то это тенденция, противоположная той, которая происходит в мире из-за банковского кризиса, который, согласно оценкам, также повлияет на решение по процентной ставке в США на следующей неделе.



Шекель значительно ослаб по отношению ко всем иностранным валютам, и, по оценкам аналитиков, причиной этого является законодательная гонка в Кнессете и вероятное отдаление от компромисса по вопросу о правовой революции. И это в условиях, когда в мире доллар сильно ослаб из-за банковского кризиса в США - но в Израиле по отношению к нему значительно ослаб шекель.



В понедельник в Израиле курс доллара преодолел уровень 3,63 шекеля, поднявшись более чем на один процент. А его цена была установлена на уровне 3,626 шекеля. Ослабление шекеля по отношению к евро сегодня утром уже достигло около 2%, а его курс даже поднялся почти до 3,88 шекеля. Его цена была установлена на уровне 3,875 шекеля.



В связи с кризисом банковского краха в США, есть вероятность, что процентные ставки в США не будут повышены на следующей неделе, как прогнозировалось ранее”.



