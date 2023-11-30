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СМИ: некоторые страны ЕС хотят смягчить санкции против РФ
30.11.2023 20:08 Алина Груднева

СМИ: некоторые страны ЕС хотят смягчить санкции против РФ

Некоторые страны Евросоюза хотят смягчить запрет на реэкспорт в Россию в 12-м пакете антироссийских санкций.

По данным информационного агентства Reuters, об этом сообщили шесть европейских источников.

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По их словам, некоторые государства-члены считают такое ограничение слишком жестким. Они предупредили, что запрет на реэкспорт якобы будет иметь "неприятные последствия" для глобальной торговли ЕС.

О каких именно европейских странах идет речь, не уточняется.

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