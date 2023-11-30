СМИ: некоторые страны ЕС хотят смягчить санкции против РФ
Некоторые страны Евросоюза хотят смягчить запрет на реэкспорт в Россию в 12-м пакете антироссийских санкций.
По данным информационного агентства Reuters, об этом сообщили шесть европейских источников.
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По их словам, некоторые государства-члены считают такое ограничение слишком жестким. Они предупредили, что запрет на реэкспорт якобы будет иметь "неприятные последствия" для глобальной торговли ЕС.
О каких именно европейских странах идет речь, не уточняется.