



СМИ: некоторые страны ЕС хотят смягчить санкции против РФ

Некоторые страны Евросоюза хотят смягчить запрет на реэкспорт в Россию в 12-м пакете антироссийских санкций.



По данным информационного агентства Reuters, об этом сообщили шесть европейских источников.



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По их словам, некоторые государства-члены считают такое ограничение слишком жестким. Они предупредили, что запрет на реэкспорт якобы будет иметь "неприятные последствия" для глобальной торговли ЕС.



О каких именно европейских странах идет речь, не уточняется.