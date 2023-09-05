



Шекель укрепился после отчета о компромиссном решении по реформе

В Израиле шекель укрепился на рынке на фоне сообщений о том, что президент Ицхак Герцог возобновил усилия по достижению компромисса относительно правовой реформы.



По данным 12-го канала, в основе его усилий лежат три предстоящих слушания в БАГАЦе.



Компромиссное предложение состоит из четырех частей: первая из них связана со смягчением закона об основании разумности. Вторая часть предполагает отсутствие изменений в нынешнем составе комиссии по назначениям судей. Третья предполагает изменение большинства, необходимого для назначения судей на семь из девяти членов комиссии. Последний пункт основан на приостановке законодательных процессов на 18 месяцев.



Поскольку коалиция имеет трех своих представителей в комиссии по назначениям судей, изменение в голосовании фактически дает ей право вето на все назначения. Кроме того, изменение коснется назначения председателя БАГАЦа. В канцелярии президента отметили, что это компромиссное предложение согласовано с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. В "Ликуде" выступили с опровержением.



Курс шекеля в связи в новостью о возобновлении переговоров укрепился. Накануне, 4 сентября, один доллар стоил по 3,82 шекеля. Через час после сообщения о компромиссном предложении курс укрепился до 3,78 шек. Утром, 5 сентября курс составил чуть более 3,80 шекеля за доллар. На фондовом рынке индекс Tel Aviv 35 вырос на 0,41%.

