



Шекель слабеет на фоне падения рынков

Шекель сегодня слабеет по отношению к доллару и евро. В начале дня межбанковские торги обменный курс шекеля вырос на 0,41% по отношению к доллару по 3,433 шекеля за доллар и на 1,19% по отношению к евро по 3,598 шекеля за евро.



Банк Израиля снизил репрезентативный курс шекеля к доллару на 0,029% в пятницу до 3,419 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 0,056% ниже до 3,556 шекеля за евро.



В прошлый понедельник Валютный комитет Банка Израиля, возглавляемый управляющим профессором Амиром Яроном, повысил процентную ставку на 0,5% до 3,25%. Это было шестое повышение ставки Банком Израиля с апреля, когда он поднял ставку с исторического минимума в 0,1% до 0,35%. Аналитики ожидают еще два повышения ставок на 0,25% в январе и феврале.



Но процентная ставка была не главным фактором, диктующим курс шекеля в последние несколько дней. За изменением курса стоит падение зарубежных фондовых рынков, вынудившее израильских институциональных инвесторов покупать шекели для хеджирования своих зарубежных позиций.

