



Россия направила $12 млрд для поддержки авиации

Россия выделила более $12 млрд в виде государственных субсидий и кредитов, чтобы сохранить свой авиационный сектор на плаву, поскольку западные санкции из-за вторжения Москвы в Украину прекратили поставки ключевых запчастей и услуги по техническому обслуживанию, об этом сообщает Reuters.



Зависимая от самолетов иностранного производства, Россия сталкивается с непростой задачей развития своей авиационной промышленности в одиночку, используя отечественные комплектующие, чтобы избежать потери большей части ее парка.



Западные авиапроизводители Airbus и Boeing в марте 2022 года прекратили поставки услуг и запасных частей, а также прекратили регулярное техническое обслуживание “Аэрофлота” и других российских авиакомпаний.

