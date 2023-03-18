



Добыча газа на месторождении Тамар способствует общей стабильности в регионе

Менее 20 лет назад Израиль почти полностью зависел от импорта угля и другого топлива для производства электроэнергии. Сегодня страна вышла за рамки энергетической независимости и теперь расширяет свое энергетическое присутствие за счет экспорта в соседние страны.



Резервуар природного газа Тамар, расположенный примерно в 89 километров от северного побережья Израиля, расширяется для оптимизации возможностей добычи природного газа.

Первая фаза двухэтапного проекта получила зеленый свет в прошлом году от Chevron Mediterranean Limited и владельцев рабочих долей морского проекта. В настоящее время по двум подводным газопроводам на Тамар газ поступает от морского манифольда на технологическую платформу Тамар, а оттуда на берег. Chevron добавляет третий конвейер, чтобы уменьшить узкие места в системе и увеличить емкость.

На втором этапе проекта Chevron будет использовать компрессоры, которые в настоящее время не применяются. В тот же период компания Israel Natural Gas Lines будет работать над устранением проблемных мест в своей наземной сети, чтобы она могла поставлять дополнительный газ в соседние страны.

“Мы добавляем больше полос на шоссе”, – заявил Билл Притчетт, советник по управлению проектами Chevron в регионе. “Мы добавляем эти полосы как к наземным, так и к морским сетям, чтобы мы могли, помимо удовлетворения внутреннего спроса, поставлять энергию в Иорданию и Египет”.

“Этот проект захватывающий не только потому, что мы выполняем самые современные технические работы, но и из-за геополитического фона”, – считает Притчетт. “Мы продолжаем обеспечивать энергетическую безопасность Государства Израиль, и тем самым Израиль может продолжить экспорт в Иорданию и Египет. В конечном итоге это способствует общей стабильности в регионе”.

“Когда я начал работать в Израиле в 2016 году, идея отправить газ в Иорданию была несбыточной мечтой. Но мы сделали это. Одна идея и один небольшой конвейер для первого иорданского пользователя привели к чему-то очень большому для региона”, – говорит Притчетт.

Для реализации проекта расширения мощностей Тамар потребуются усилия как людей, так и машин. Новый газопровод, идущий по дну Средиземного моря, будет проложен специальным морским судном.Как только обе фазы проекта будут завершены, мы ожидаем увеличения производственных мощностей более чем на 40%.