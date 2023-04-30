



Повышение налогов разжигает недовольство торговцев в обедневшей Газе

В марте правители ХАМАС в Газе ввели новые пошлины на импорт фруктов и экспорт рыбы.



Хотя налог на фрукты позже был отменен после того, как торговцы объявили забастовку, пошлина на морепродукты остается. Торговцы, отказывающиеся платить, рискуют, что их скоропортящиеся товары застрянут на пунктах пересечения границы с анклавом, сообщает France24.



В июле 2022 года ХАМАС повысил налоги на 24 других товара, включая воду в бутылках и определенную одежду, вынудив торговцев убрать с рынка некоторые бренды, когда покупатели не могли позволить себе новые завышенные цены.



Вассим аль-Хилу, импортер-экспортер продуктов питания и член торговой палаты Газы, сказал, что жители Газы уже обременены налогами, уплачиваемыми Израилю, который собирает ряд сборов от имени Палестинской автономии (ПА).



Раскол между ХАМАСом и ПА, которая управляет Иудеей и Самарией, часто приводит к спорам по поводу налогообложения, и Хилу сказал, что новые сборы наносят ущерб “и без того больной экономике Газы”.



Территория находится под жесткой блокадой с тех пор, как в 2007 году к власти пришел ХАМАС, признанный террористической организацией Соединенными Штатами, Европейским союзом и Израилем.



По данным Центрального статистического бюро ПА, уровень бедности достиг 53%, а безработица достигла 45%, сообщает Международный валютный фонд.

В октябре десятки торговцев из Газы подали в суд на прошлогоднее повышение налогов, которое затем было заморожено до решения суда.



Но в супермаркетах торговцы уже уменьшили свою зависимость от импорта в ожидании решения суда, сказал Рияд Савафири из торговой палаты.



В результате в два раза сократился критически важный импорт бутилированной воды, от которого зависят жители территории из-за нехватки питьевой воды.



Усама Нофал, директор по планированию министерства экономики Газы, сказал, что сборы направлены на то, чтобы побудить потребителей “поддерживать местного производителя”, имея в виду опреснительную установку, которая производит питьевую воду.



С момента введения тарифов на импортную бутилированную воду оптовые цены для потребителей подскочили с 1,67 шекеля за бутылку до 2,17 шекеля.



Детская смесь — еще один продукт, цена которого выросла после прошлогоднего повышения налогов. Фармацевт в Газе сообщил AFP, что цены на некоторые виды смесей выросли с одного шекеля за коробку до девяти шекелей.



Экономист из Газы Мазен аль-Аджла заявил, что новые сборы являются “незаконными”.



По его словам, поскольку жители Газы уже страдают от ужасного экономического положения, администрация должна снизить налоги на импортное сырье и обеспечить фабрики бесплатным электричеством.



Последние повышения вызвали двухнедельную забастовку торговцев, вынудившую отменить тарифы на импорт фруктов.



Но власти отказались изменить налог на морепродукты, затрагивающий отрасль, в которой занято около 4500 человек.



Налог на рыбу составляет шесть шекелей за килограмм, если она поступает из Египта и затем отправляется в Иудею и Самарию. Для рыбы, выловленной в Газе, налог на экспорт составляет три шекеля за килограмм.



Но пострадали не только скоропортящиеся товары. Торговцы одеждой осуждают новый тариф в 10 шекелей на некоторые предметы одежды.



Нахед аль-Суда, секретарь синдиката торговцев одеждой, сказал, что в конечном итоге был достигнут компромисс, позволяющий беспошлинно ввозить 600 000 пар джинсов и 150 000 абайи в год.



Эти льготы чрезвычайно малы, учитывая объемы торговли в этом секторе, сказал Суда, назвав решение о введении нового налога несправедливым.

По мнению экономиста Аджлы, введение налогов стало результатом “произвольной” оценки правителей Газы.



“Это отражает непрофессионализм и шантаж”, — сказал он.



