



Переход к “зеленой” экономике может создать 12 000 рабочих мест – исследование

Согласно исследованию, представленному в среду на ежегодной экономической конференции Эли Гурвица в Иерусалиме, организованной Израильским институтом демократии, потенциальный переход к экономике замкнутого цикла, в которой отходы одного человека или компании являются ресурсом для другого, может создать 12 000 дополнительных рабочих мест в Израиле.



В документе, написанном для сессии по “зеленой” занятости, были рассмотрены международные исследования, которые предполагают, что рабочие места в экономике замкнутого цикла будут увеличиваться в таких секторах, как переработка отходов, ремонтные услуги, возобновляемые источники энергии, продукты питания, сельское хозяйство и некоторые области производства. Первые два, вероятно, окажут особенно положительное влияние на Израиль.



Но занятость будет сокращаться в отраслях, зависящих от ископаемого топлива, и в секторах производства, которые производят новые товары или перерабатывают сырье или природные ресурсы, такие как древесина, неметаллические полезные ископаемые, химикаты, пластмассы и металлы, говорится в документе.



Согласно отчету, рабочие места также, вероятно, сократятся в строительной отрасли в результате новых трудосберегающих методов строительства, таких как модульное строительство, хотя растущий спрос на рабочих, которые могут сделать существующие здания более энергоэффективными, может компенсировать эти потери.В документе подсчитано, что переход по-прежнему будет чистой прибылью для рынка труда, создав, по оценкам, на 12 000 новых рабочих мест больше, чем количество рабочих мест, которые исчезнут.





Исследователи заявили, что для надлежащего управления переходом правительству необходима последовательная политика развития навыков, ссылаясь на исследование Международной организации труда, в котором говорится, что некоторые изменения в навыках потребуются для всех профессий.

Центральное место в отчете занимает необходимость “справедливого перехода”, чтобы гарантировать, что более слабое население не пострадает от перехода к более “зеленой” экономике.



Документ подготовили Натан Зуссман, руководитель Центра финансов и развития Высшего института международных исследований и исследований в области развития в Женеве, Швейцария, Дафна Авирам-Нитцан, директор Центра управления и экономики Израильского института демократии, Шай Биран. , партнер Synergy Consulting и исследователь IDI, а также исследователи IDI Итамар Попликер и Майя Вассерман.



Шай Биран сообщил участникам конференции, что в других странах мира правительства финансируют переход к низкоуглеродной экономике за счет доходов от налога на выбросы углерода, которого у Израиля пока нет. По его словам, как только переход будет понятен, в дело вступит и частный сектор.

Дафна Авирам-Нитцан сообщила, что подготовка к более экологичной рабочей силе в Израиле пока не ведется.



Эйтан Парнас, генеральный директор Ассоциации зеленых энергетических компаний в Израиле, заявил, что компании солнечной энергетики, которые представляет его ассоциация, находятся в кризисе и увольняют десятки рабочих. Электросеть была перегружена и не могла справиться с дополнительным потреблением электроэнергии, а средства для хранения солнечной энергии, чтобы ее можно было высвободить, когда в сети есть место, еще не были широко доступны. Он предупредил, что Израиль заплатит высокую цену за отставание от других развитых стран, переживающих “тектонические изменения” на пути к низкоуглеродной экономике.