



Панамский канал ограничил ежедневный транзит судов из-за засухи

Администрация Панамского канала объявила, что планирует сократить ежедневный транзит судов для экономии воды в условиях засухи.



Начиная с 30 июля, ежедневная пропускная способность Панамского канала будет составлять в среднем 32 судна в день – 10 судов в шлюзах Neopanamax и 22 судна в Panamax. Максимальная пропускная способность Панамского канала, включая шлюзы Panamax и расширенный Neopanamax, обычно составляет примерно 38-40 судов в сутки.



Введенные транзитные лимиты являются первыми климатическими ограничениями с момента открытия расширенных шлюзов Neopanamax в 2016 году.



Сокращение ежедневных транзитов через Панамский канал в течение длительного периода приведет к увеличению времени ожидания судов без резервирования. В ведомстве отметили, что во время второго и третьего периодов бронирования, которые начнутся 1 и 19 августа соответственно, приоритет будут отдаваться полным контейнеровозам. Оставшиеся места будут распределяться в соответствии с рейтингом клиентов.



С февраля 2023 года Панама страдает от рекордной засухи. Администрация Панамского канала неоднократно вводила новые ограничения на осадку судов.