



Oshkosh подписала контракт на модернизацию тяжелых транспортеров армии США

Командование контрактов армии США подписало с компанией Oshkosh Defense пятилетний контракт стоимостью 89 миллионов долларов на поставку комплектов для модификации.



Соглашение, включающее опцион на дополнительные три года, предусматривает поставку примерно 1384 комплектов для модернизации существующих тягачей Heavy Equipment Transporter (HET) A1 в тягачи Enhanced Heavy Equipment Transporter System (EHETS), что приведет их в соответствие с европейскими дорожными стандартами по требуемой грузоподъемности.



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Система Enhanced Heavy Equipment Transporter System (EHETS) - это конфигурация, включающая тягач HET A1 M1300 и восьмиосный прицеп M1302, предназначенная для перевозки тяжелой военной техники по всему миру. Она призвана облегчить линейные, местные перевозки и эвакуацию тяжелой техники, такой как танки, бронемашины и ремонтно-эвакуационные машины. Система также способна самостоятельно загружать и разгружать грузы, не подлежащие ремонту, что очень важно для сценариев эвакуации.

