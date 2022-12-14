



Оценка SpaceX выросла до $140 миллиардов

SpaceX Илона Маска предлагает продать акции по цене, которая повысит стоимость компании до $140 млрд, пишет Bloomberg



Space Exploration Technologies Corp., как официально называется компания, предлагает акции по $77 за штуку. По данным компании PitchBook, в июле компания оценивалась в $127 млрд.



В последние недели SpaceX вела переговоры по разным ценам, но в итоге остановилась на оценке в $140 млрд в рамках тендерного предложения.



Илон Маск также ранее отмечал, что подразделение SpaceX - Starlink может быть выделена в отдельную компанию путем публичного размещения акций, когда денежные потоки станут более предсказуемыми.



Доля Маска в SpaceX оценивается примерно в $47 млрд.