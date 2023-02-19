



Объем инвестиций в финтех-компании Великобритании упал почти на 60% в 2022 году

Инвестиции в финтех-сектор Великобритании в 2022 году сократились на $22 млрд до $17 млрд, поскольку рост процентных ставок, инфляция и снижение оценочных показателей подкосили аппетиты инвесторов.



Согласно отчету KPMG "Пульс финтеха", в 2022 году в Великобритании было заключено в общей сложности 593 сделки в сфере финтеха, по сравнению с 724 в 2021 году. В набор данных входят слияния и поглощения, прямые инвестиции и венчурный капитал.



Хотя британские финтех-компании привлекли больше финансирования, чем их коллеги из других стран региона EMEA вместе взятые, другие финтех-центры начинают их догонять. Согласно анализу KPMG, объем французских сделок в сфере финтеха в прошлом году выросла на 28% до $3,7 млрд. Объем сделок в Швеции достиг $3,7 млрд, увеличившись с $2,6 млрд.



В 2022 году мировой рынок финтеха привлек $164,1 млрд в рамках 6 006 сделок, что меньше, чем $238,9 млрд (7321 сделка) годом ранее.