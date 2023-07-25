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Нетаниягу и Смотрич: экономика Израиля очень сильная
25.07.2023 18:23 Алина Груднева

Нетаниягу и Смотрич: экономика Израиля очень сильная

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр финансов Бецалель Смотрич прокомментировали ожидаемый специальный отчет Moody's относительно Израиля.

По данным израильских СМИ, они отмахнулись от предупреждений финансовых учреждений о том, что израильская экономика может пострадать из-за правовой реформы.

"Когда пыль рассеется, станет ясно, что экономика Израиля очень сильна", — ответили Нетаниягу и Смотрич.

По их словам, израильская экономика основана на прочном фундаменте.

"Она продолжит расти под опытным руководством, проводящим ответственную экономическую политику", — сказано в заявлении.


 

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