Нетаниягу и Смотрич: экономика Израиля очень сильная
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр финансов Бецалель Смотрич прокомментировали ожидаемый специальный отчет Moody's относительно Израиля.
По данным израильских СМИ, они отмахнулись от предупреждений финансовых учреждений о том, что израильская экономика может пострадать из-за правовой реформы.
"Когда пыль рассеется, станет ясно, что экономика Израиля очень сильна", — ответили Нетаниягу и Смотрич.
По их словам, израильская экономика основана на прочном фундаменте.
"Она продолжит расти под опытным руководством, проводящим ответственную экономическую политику", — сказано в заявлении.