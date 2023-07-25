



Moody's выпустит спецотчет по Израилю

Рейтинговое агентство Moody's выпустит специальный отчет относительно Израиля.



Ожидается, что это произойдет 25 июля.



Отчет будет представлен после принятия Кнессетом поправки к Основному закону о судебной системе.



Ранее Moody's понизило кредитный прогноз Израиля до "стабильного", сославшись на правовую реформу.



Тем временем, источники в Министерстве финансов сказали в комментарии 12-му каналу, что агентство представит уведомление для инвесторов.



"Рейтинговая компания считает целесообразным опубликовать этот отчет в свете развития событий", - сказали источники.

