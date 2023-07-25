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Moody's выпустит спецотчет по Израилю
25.07.2023 16:22 Алина Груднева

Moody's выпустит спецотчет по Израилю

Рейтинговое агентство Moody's выпустит специальный отчет относительно Израиля.

Ожидается, что это произойдет 25 июля.

Отчет будет представлен после принятия Кнессетом поправки к Основному закону о судебной системе.

Ранее Moody's понизило кредитный прогноз Израиля до "стабильного", сославшись на правовую реформу.

Тем временем, источники в Министерстве финансов сказали в комментарии 12-му каналу, что агентство представит уведомление для инвесторов.

"Рейтинговая компания считает целесообразным опубликовать этот отчет в свете развития событий", - сказали источники.
 

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