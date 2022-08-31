



Нехаммер поддерживает общеевропейское ограничение цены на э/э

Канцлер Австрии Карл Нехаммер поддерживает общеевропейское ограничение цены на электроэнергию...



Правительство Австрии согласилось с идеей ограничения цен на электроэнергию, хотя первоначально чиновники относились к этому скептически. На смену решению повлиял существенный рост цен, вызванный стремительным подорожанием газа после вторжения россии в Украину, пишет Reuters.



"Мы должны наконец остановить безумие, которое происходит на энергетических рынках. И это может произойти только благодаря европейскому решению", – заявил Карл Нехаммер. Он добавил, что попытается убедить всех несогласных. А также призвал все 27 государств – членов ЕС "объединиться, чтобы немедленно остановить этот взрыв цен".



По словам главы австрийского правительства, рыночная цена на электроэнергию должна снизиться и ее необходимо отделить от газа, чтобы приблизить к фактическим издержкам производства.



"Мы не можем позволить путину каждый день определять европейскую цену на электроэнергию", – убежден Карл Нехаммер.