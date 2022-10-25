



МВФ: Дефицит госбюджета Украины в 2023 году будет $3 млрд ежемесячно

Дефицит госбюджета Украины в 2023 году оценивается в 3 млрд долларов ежемесячно. Об этом сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, пишет Bild.



По словам Георгиевой, с учетом импорта газа и затрат на восстановление страны, размер дефицита может увеличиться до 4, а то и до 5 млрд долларов ежемесячно - в случае, если разрушений будет еще больше.



МВФ работает над тем, чтобы обеспечить Украине гарантированную и структурированную финансовую поддержку, заявила Георгиева на конференции, посвящённой восстановлению и модернизации Украине.



Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов выделять Украине 1,5 млрд евро в месяц. Хотя министр финансов Украины Сергей Марченко говорил, что в 2023 году Украине потребуется дополнительное финансирование в сумме в 3,5 миллиардов долларов месяц.