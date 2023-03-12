



"Мозг" протестов хайтека - один из директоров Silicon Valley Bank Israel

Таль Ример, бывший менеджер израильского банка опубликовал пост об одном из руководителей “протеста хайтекистов”, призывавшем израильские компании выводить средства из страны, который по совершенно случайному стечению обстоятельств также оказался директором Silicon Valley Bank Israel.



Ример пишет: “Уже много сказано о падении банка и ущербе, нанесенном израильскому хайтеку. Сегодня я хотел бы представить вам другую точку зрения и связь с лидерами демонстраций.



בנק SVB ישראל

רבות דובר כבר על הנפילה של הבנק ועל הפגיעה בהייטק הישראלי היום ארצה לתת לכם זווית אחרת וקשר למובילי ההפגנות.

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גדי משה ודוד כהן.

הבעיה היחידה היא שאחד המנועים החזקים מאחורי מחאת ההייטקיסטים הוא לא אחר מאשר אותו גדי pic.twitter.com/OllqkPbdfp — TAL RIMMER (@TalRimmer) March 11, 2023

Познакомьтесь поближе с двумя соруководителями филиала в ИзраилеГади Моше и Давидом Коэном.Проблема лишь в том, что одним из мощных двигателей высокотехнологичного протеста является не кто иной, как тот самый Гади.Гади Моше, который гордится тем, что является главным демократизатором протеста хайтека, публикует, ретвитит и лайкает десятки постов, призывающих инвесторов вывести свои деньги из Израиля (и перевести их куда?).Он даже хвалит Riskypaid - за два дня до краха банка.Неужели руководители филиалов в Израиле ничего не знали об ожидаемом крахе?И они продолжали вливать средства для инвестиций в банк в США, и все это под поощрение законного протеста всего за два дня до краха? Неужели им также не сообщили, когда менеджеры главного банка в Силиконовой долине начали продавать свои акции всего за две недели до краха?! И могли ли они предупредить здешние компании?”