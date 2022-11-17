



Министерство связи оштрафовало Hot



Министерство связи Израиля прилагает усилия по развертыванию инфраструктуры общественного интернета по всей стране.



Несмотря на предупреждения компания Hot не развернула инфраструктуру в более чем 220 городах страны, в основном на периферии. В связи с серьезным нарушением министерство наложило на компанию финансовые санкции в размере 5 700 000 шекелей.



Еще один штраф был наложен Управлением по защите прав потребителей после того, как оно получило запросы от клиентов компании Hot. Согласно закону, если клиент желает отключиться от сети - у компании есть 3 рабочих дня, чтобы сделать это. Однако из жалоб, полученных Управлением, следует, что иногда компании Hot требовалось более 7 месяцев, чтобы отключить клиентов, которые заявили о своем намерении отключиться, и продолжала взимать плату за этот период. Поэтому Управление намерено оштрафовать компанию на 2 100 000 шекелей.

