



Минфин США оштрафовал пять танкеров-перевозчиков и пригрозил тюрьмой остальным

Правительство США полно решимости ужесточить меры наказания за помощь России продавать нефть подороже.



Так пять танкеров-нефтеперевозчиков были оштрафованы на крупные суммы за обход санкций о ценовом потолке для российской нефти. Кроме того была запрошена информация еще о сотне перевозчиков, которые, очевидно, не желают вести бизнес по международным правилам. Если судоходные компании не согласятся предоставить данные, то министерство финансов США угрожает таким “молчунам” тюремными сроками. Всего около 30 компаний получили запросы (они как раз в совокупности и владеют сотней танкеров). Требование американского минфина - предоставить широкий спектр данных и документов, связанных с перевозкой российской нефти и фирмами, которые ее осуществляют.

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