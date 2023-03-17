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Meta начала новый раунд сокращений
17.03.2023 17:17 Алина Груднева

Meta начала новый раунд сокращений

Компания Meta начала новый раунд сокращений сотрудников в сфере рекрутинга и HR с 1 500 рабочих мест.

По данным Bloomberg, исполнительный директор Марк Цукерберг предупредил штат, что сокращения и реструктуризация могут затянуться на много лет.

По его словам, компания намерена уволить около 10 тысяч сотрудников и ликвидировать 5 000 открытых вакансий. Тем не менее, еще не всех сотрудники получили об этом уведомление. Сокращения в инженерном отделе компании запланированы на апрель.

Что примечательно, в рамках первого раунда, в ноябре прошлого года, Meta сократила штат персонала на 13% - на 11 тысяч человек.
 

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