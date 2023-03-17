



Meta начала новый раунд сокращений

Компания Meta начала новый раунд сокращений сотрудников в сфере рекрутинга и HR с 1 500 рабочих мест.



По данным Bloomberg, исполнительный директор Марк Цукерберг предупредил штат, что сокращения и реструктуризация могут затянуться на много лет.



По его словам, компания намерена уволить около 10 тысяч сотрудников и ликвидировать 5 000 открытых вакансий. Тем не менее, еще не всех сотрудники получили об этом уведомление. Сокращения в инженерном отделе компании запланированы на апрель.



Что примечательно, в рамках первого раунда, в ноябре прошлого года, Meta сократила штат персонала на 13% - на 11 тысяч человек.

