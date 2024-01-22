



Maersk перенаправляет все маршруты, идущие через Красное море

Датская судоходная группа Maersk переключает свой контейнерный сервис ME2 с Красного моря и Аденского залива, перенаправляя суда в район мыса Доброй Надежды, говорится в сообщении компании для клиентов.



Сервис ME2 соединяет Италию и западную часть Средиземного моря с восточным побережьем Индии и Объединенными Арабскими Эмиратами.



Этот шаг был предпринят на фоне продолжающихся атак поддерживаемых Ираном хуситов против торговых судов в регионе.



