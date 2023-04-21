



Литва разорвет все энергетические связи с Россией

Впервые в истории Литва полностью отключится от российской электросети. Во время теста на энергонезависимость страна перейдет на собственные и импортируемые из Швеции и Польши источники электроэнергии. Об этом пишет пресс-служба литовского сетевого оператора Litgrid.



Тестовое отключение состоится 22 апреля. Если результаты будут положительными, то Литва, Латвия и Эстония смогут полностью отключиться от российской энергосети уже в следующем году, а не в 2025-м, как планировали ранее.



Страны Балтии получат от Европейского Союза 1,1 миллиарда евро, чтобы стать энергонезависимыми. Но Латвия и Эстония заявляют, что им нужно больше времени, чтобы найти альтернативу России.