



Квартальная прибыль норвежского фонда благосостояния составила $84 млрд

Норвежский фонд национального благосостояния объемом $1,4 трлн, один из крупнейших инвесторов в мире, в пятницу сообщил о росте прибыли на 5,9% за первый квартал, чему способствовал рост фондовых рынков.



"Это один из самых сильных кварталов в нашей истории", - сказал заместитель гендиректора фонда Тронд Гранде.



По его словам, несмотря на рыночные потрясения в марте на фоне опасений нового банковского кризиса, рынки акций обеспечили фонду наибольший рост, который составил почти 8%.



Между тем, снижение процентных ставок благоприятно сказалось на портфеле облигаций, доходность которого составила почти 3%.



Прибыль в размере 893 млрд норвежских крон ($83,89 млрд) контрастирует с убытком в 653 млрд крон годом ранее.



Население Норвегии составляет всего 5,5 млн человек, что означает, что доходность составила более $15 000 на человека.



Однако доходность оказалась на 0,06 процентного пункта ниже базового индекса, сообщили в фонде, который с 2009 года демонстрировал положительную годовую относительную доходность.



По состоянию на 31 марта около 70% активов фонда были вложены в акции, 27,3% - в акции с фиксированным доходом, 2,4% - в не котируемую недвижимость и 0,1% - в не котируемую инфраструктуру возобновляемых источников энергии.



Центральный банк Норвегии управляет фондом, который владеет 1,5% всех акций, котирующихся на мировых биржах, и имеет доли в 9 200 компаниях.