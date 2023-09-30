



Крупнейший дата-центр Израиля построят в бывшем медном руднике

Крупнейший центр обработки данных в Израиле будет установлен под землей с использованием самых передовых технологий внутри заброшенной медной шахты и питаться от солнечных батарей на поверхности.



Как сообщает газета Globes, Земельное управление Израиля опубликовало тендер на разработку заброшенного медного рудника Тимна недалеко от Эйлата, на крайнем юге страны. В план входит строительство солнечной фермы и подземного дата-центра, который станет крупнейшим в Израиле.



Центры обработки данных обслуживают растущую и практически острую потребность во всем мире по мере роста использования компьютеров и компьютеризации человеческого общества. В случае с рудником, разрабатываемым и эксплуатируемым компанией Timna Copper Mining Company в период с 1959 по 1976 год, тендер проводится на 200 га земли, покрытой карьерными отходами, образовавшимися в процессе добычи металлов.

Будущий подземный центр обработки данных будет вдвое больше крупнейшего в Израиле, которым в настоящее время является SDS в Модиине, “занимая площадь 12 500 квадратных метров и потребляя 27 мегаватт электроэнергии”.



Газета подчеркнула, что стоимость земли оценивается от 60 до 150 миллионов шекелей, что “намного дешевле”, чем земля в центре страны.



“Земельное управление надеется, что дешевая электроэнергия от наземной солнечной электростанции и близость к оптоволоконному кабелю Blue-Raman Красного моря привлекут дополнительный интерес к этому району”, – сообщает издание.



Ханан Гинат, мэр регионального совета Хевел-Эйло заверил, что центр обработки данных не будет построен рядом с жилым районом .



В отчете, опубликованном ранее в этом году, оценивается, что к 2027 году рынок центров обработки данных в Израиле вырастет более чем на 290 млн долларов, и ожидается, что будет открыто как минимум восемь таких мест.



В отчете, подготовленном фирмой Research and Markets, прогнозируется, что к 2027 году стоимость бизнеса этих центров в Израиле достигнет 628,8 млн долларов, что будет обусловлено инвестициями таких гигантов, как Google и AWS, подразделения вычислительных услуг в публичном облаке Amazon.