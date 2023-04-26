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Крупнейшему банку мира разрешено провести операцию с РФ
26.04.2023 18:09 Алина Груднева

Крупнейшему банку мира разрешено провести операцию с РФ

США разрешили крупнейшему банку мира JPMorgan Chase & Co (JPM.N) обрабатывать платеж для Россельхозбанка.

По данным Reuters, соответствующее разрешение выдало Управление по контролю за иностранными активами США.

Ожидается, что транзакции могут стать альтернативой повторному подключению РФ к SWIFT.

Информацию о разрешении банку подтвердил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Один банк любезно согласился профинансировать одну операцию", - отметил он.

По словам источника, Госдеп и американский минфин призвали JPMorgan провести "очень ограниченную и строго контролируемую" сделку.

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