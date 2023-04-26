Крупнейшему банку мира разрешено провести операцию с РФ
США разрешили крупнейшему банку мира JPMorgan Chase & Co (JPM.N) обрабатывать платеж для Россельхозбанка.
По данным Reuters, соответствующее разрешение выдало Управление по контролю за иностранными активами США.
Ожидается, что транзакции могут стать альтернативой повторному подключению РФ к SWIFT.
Информацию о разрешении банку подтвердил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Один банк любезно согласился профинансировать одну операцию", - отметил он.
По словам источника, Госдеп и американский минфин призвали JPMorgan провести "очень ограниченную и строго контролируемую" сделку.