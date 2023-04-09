



Крупнейшая криптобиржа Канады: три компании объявили о слиянии

Три канадские криптовалютные компании - WonderFi, CoinSmart и Coinsquare - объявили о слиянии, в результате которого будет создана крупнейшая в Канаде платформа для торговли криптоактивами с более чем 1,65 млн зарегистрированных пользователей.



Новая объединенная компания "будет иметь сделки на сумму более $17 млрд, проведенные начиная с 2017 года и будет иметь более $600 млн в активах, находящихся на хранении".



В результате сделки четыре из 11 зарегистрированных в Канаде криптовалютных торговых платформ - CoinSmart, Coinsquare и принадлежащие WonderFi Bitbuy и Coinberry - окажутся "под одной крышей".



Ожидается, что эти три компании будут объединены под эгидой Coinsquare, которая стала первой канадской платформой, зарегистрированной Организацией по регулированию инвестиционной индустрии в октябре прошлого года.



"Это объединение позволит создать безопасную, надежную, масштабируемую и регулируемую торговую платформу, которая сможет конкурировать с нерегулируемыми глобальными биржами, все еще работающими в Канаде", - сказал гендиректор Coinsquare Мартин Писцель.