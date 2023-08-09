



"Кошелек" основателя "Мивины" может стать толще на $11 млрд

Известный вьетнамский миллиардер Фам Нят Вуонг намерен расширить свой имперский статус и счет в банке еще на 11 млрд долл. путем вывода производителя электромобилей VinFast на биржу. Как сообщает агентство Bloomberg, этот амбициозный ход будет осуществлен через SPAC-компанию (специализированную компанию для слияний и приобретений), созданную влиятельным бизнесменом в сфере казино Лоуренсом Хо. Сделка ожидается серьезной - она увеличит акции VinFast до 23 млрд долл.

SPAC, или "компания для слияний и приобретений", представляет собой организацию, которая, не имея наличных активов или истории работы, целенаправленно привлекает инвесторов и стремится к сделкам с реальными частными компаниями.

Если акционеры компании Black Spade Acquisition Co. утвердят этот план, это станет одной из самых крупных сделок с SPAC в истории. Ожидается, что богатство Фам Нят Вуонга, которое изначально оценено в порядка 5 млрд долл., может увеличиться до 16 млрд долл..

Амбиции, конечно, хорошо, но важно учесть опыт компаний, прошедших через SPAC, и не всегда все завершалось успешно. Всего с июня 2020 года акции нескольких производителей электромобилей подскакивали после листинга, а затем снижались. Например, Lordstown Motors Corp. объявила о банкротстве в июне.

Кроме того, VinFast сталкивается с операционными трудностями, сдерживающими его электромобильные амбиции. В мае компания была вынуждена отозвать свои электрические внедорожники из США из-за программных сбоев. В то же время продажи оставались скромными, а общий ущерб рос.

За шесть лет своей деятельности VinFast привлек 9,3 млрд долл. для покрытия операционных и капитальных затрат, большая часть из которых поступает от других предприятий Фам Нят Вуонга.

Но и это не останавливает. Компания прогнозирует, что продажи в текущем году достигнут ото 45 тысяч до 50 тысяч автомобилей. С активным строительством завода в Северной Каролине, США, компания рассчитывает достичь безубыточности к концу 2024 года.

VinFast также высказывает оптимистические ожидания относительно оценки капитала при выходе на биржу через SPAC, что подтверждено их заявлением для Bloomberg News о "потенциальном росте" оценки.