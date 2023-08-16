



Китай начал резко наращивать закупку иранской нефти

Китай начал резко наращивать закупку иранской нефти, которая стоит гораздо дешевле, чем российская.



По данным информагентства Bloomberg, об этом свидетельствуют данные аналитического центра Kpler.



В августе Китай закупает рекордный за 10 лет объем иранской нефти - 1,5 млн баррелей за сутки. К сравнению, в период с января по июль КНР покупала около 917 тысяч баррелей у Исламской Республики.



Выбор китайцев на иранскую нефть пал из-за цены, которая гораздо ниже, чем за российский ресурс.