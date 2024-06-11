



Страны Балтии полностью отключаются от совместной с Россией электросети

Страны Балтии 8 февраля 2025 года отключают свою электросистему от совместной сети с Россией и Беларусью (БРЭЛЛ), а с 9 февраля будут работать в европейской электросети. Об этом пишет эстонское издание ERR.



"Процесс десинхронизации, который длился около 20 лет, завершится в начале августа, когда операторы электросистем Эстонии, Латвии и Литвы сообщат России и Беларуси о своем нежелании продолжать сотрудничество с 8 февраля", – пояснил вице-канцлер министерства климата Яанус Уйга.



9 февраля страны Балтии через литовско-польское соединение подключатся к континентальной европейской электросети.



В апреле 2023 года литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid успешно опробовал работу электросистемы страны в автономном режиме. Потребители получали электричество от электростанций страны, а также из Польши и Швеции, однако баланс и частоту системы поддерживали только диспетчеры Litgrid. Тестирование проводилось в рамках подготовки к синхронизации литовской энергосистемы с общеевропейской.



В начале августа операторы систем передачи электроэнергии Литвы, Латвии и Эстонии согласовали план совместного выхода из объединенной с Россией энергосистемы.



Латвия, Литва и Эстония – последние страны Евросоюза, которые еще не присоединились к континентальной европейской сети.



Отметим, что Украина отсоединила свою энергосистему от российской 24 февраля 2022 года.