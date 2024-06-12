



США расширили санкции в отношении России

Вашингтон расширил антироссийские санкции из-за продолжающейся войны в Украине.



Об этом 12 июня объявило министерство финансов США.



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Целью новых санкций является ограничение продаж полупроводниковых микросхем и других товаров. По данным американского минфина, США запрещают предоставление услуг в сфере ПО и IT любому лицу на территории РФ.



"Мы увеличиваем риск для финансовых учреждений, имеющих дело с военной экономикой России, и устраняем пути для уклонения от уплаты налогов, а также уменьшаем возможности России получать выгоду от доступа к иностранным технологиям, оборудованию, программному обеспечению и IT-услугам", - отметила министр финансов США Джанет Йеллен.



Под новые ограничения попали: Московская биржа, страховая компания "СОГАЗ", проекты "Арктик СПГ 1" и "Арктик СПГ 3", а также "Газпром инвест", институты РАН высоких температур и сильноточной электроники, "Уралвагонзавод", "Кировэнергомаш", "Муромский машиностроительный завод". Среди физических лиц под санкциями оказалась глава Гагаузии Евгения Гуцул.



Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби пояснил, что новые санкции будут направлены на организации и сети, которые помогают России закупать товары для последующего использования их в войне.



"Мы собираемся продолжать увеличивать расходы российской военной машины, и на этой неделе мы объявим о мощном наборе новых санкций и мер по экспортному контролю", – заявил Кирби.