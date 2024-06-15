



Российские банки: Юаней на всех не хватит

После того, как против Московской биржи были введены санкции, и торговля долларом и евро остановилась, российские банки столкнулись с нехваткой юаней.



Уже в четверг, 13 июня, банки обратились в ЦБ за рекордным в истории объемом юаневых кредитов.



Дефицит китайской валюты был связан с тем, что многие участники рынка начали выводить юани на счета в филиалы китайских банков, рассказал Frank RG сотрудник крупного российского банка. Занять юани на межбанковском рынке стало практически невозможно: ставки взлетели до 27% годовых, однако в пятницу опустились к нормальным.



На рынке возникли опасения, что вслед за долларом и евро Мосбиржа может быть вынуждена остановить торги и китайской валютой. Тут русские оптимистичны. Многие финансовые аналитики считают, что уж с юанем такого точно не случится.



А между тем, филиалы крупных китайских банков в России в четверг прекратили расчеты в долларах и евро, рассказывал Reuters знакомый с ситуацией источник. По его словам, эти банки могли проводить платежи в долларах и евро на счетах в своих материнских структурах в КНР, но из-за санкций против биржи остановили такие операции.

