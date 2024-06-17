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Дания намерена пресечь транспортировку "теневым флотом" РФ нефти
17.06.2024 12:40 Алина Груднева

Дания намерена пресечь транспортировку "теневым флотом" РФ нефти

Дания намерена пресечь транспортировку в обход санкций российской нефти "теневым флотом" РФ через Балтийское море.

Такое заявление в интервью Information and Danwatch сделал министр иностранных дел страны Ларс Люкке Расмуссен.

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"Дания собрала группу стран, чтобы рассмотреть возможности дальнейших мер против "теневого флота". Важно, чтобы все новые меры могли быть реализованы на практике и были юридически устойчивыми", – пояснил Расмуссен.

По словам министра, он крайне серьезно относится к этому вопросу. Он добавил, что диалог по этому поводу ведется с другими странами Евросоюза.

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