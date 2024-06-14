



Хуситы нанесли удар по украинскому сухогрузу в Аденском заливе

Американские военные за последние сутки уничтожили два патрульных катера йеменских хуситов и один надводный дрон.



Об этом сообщает Центральное командование США.



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"Было установлено, что эти системы представляют непосредственную угрозу США, коалиционным силам и торговым судам в регионе. Это действие было предпринято для защиты свободы судоходства и повышения безопасности в международных водах", - сказано в сообщении.



Поддерживаемые Ираном хуситы также запустили две противокорабельные баллистические ракеты в Красное море. В результате атаки обошлось без ущерба и жертв.



Позже в Аденском заливе было зафиксировано попадание в сухогруз Verbena, который шел под флагом Палау. Он принадлежал Украине. Судно поражено во второй раз за 24 часа.



"Это продолжающееся злонамеренное и безрассудное поведение поддерживаемых Ираном хуситов угрожает региональной стабильности и ставит под угрозу жизни моряков в Красном море и Аденском заливе", - добавили в США.