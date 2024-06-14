



ХАМАС: мы понятия не имеем, сколько заложников еще живы

Террористическая организация ХАМАС понятия не имеет, сколько осталось в живых заложников, захваченных в Израиле 7 октября.



В плену террористов остаются 116 похищенных.



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"Я понятия не имею об этом. Никто не имеет ни малейшего представления об этом", - сказал в комментарии CNN высокопоставленный представитель ХАМАСа Усама Хамдан в Бейруте.



Он также обвинил Израиль в том, что четверо недавно освобожденных в Нусейрате заложников имеют психические проблемы из-за физического и эмоционального насилия, которому подвергались в плену.



"Я считаю, что если у них есть психические проблемы, то это из-за того, что Израиль сделал в Газе", - сказал Хамдан.



Он в очередной раз повторил, что Израилю нужно согласиться на полное прекращение огня в Газе до каких-либо переговоров об освобождении заложников.



"Нам нужна четкая позиция Израиля, чтобы принять прекращение огня, полный вывод войск из Газы и позволить палестинцам самим определять свое будущее. Мы готовы говорить о справедливом обмене пленными", - добавил он.