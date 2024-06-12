



Немецкий газовый гигант Uniper расторг долгосрочные контракты с “Газпромом”

Злобные выпады российских политиков в сторону Германии только подталкивают последнюю к разрыву всех возможных связей.



Так, немецкий газовый гигант Uniper сообщил, что расторг долгосрочные контракты с “Газпромом” на поставку газа.



Все началось после того, как произошло сокращение прокачки по трубопроводу “Северный поток-1” летом 2022 года. Тогда начались проблемы с турбинами Siemens на компрессорной станции “Портовая”». 31 августа были полностью остановлены поставки по трубопроводу. В сентябре 2022 года три нитки “Северных потоков” из четырех были взорваны.



Немецкая компания сочла нарушением контракта объявленный “Газпромом” форс-мажор. В ноябре 2022 года Uniper подала иск в Стокгольмский арбитраж к “Газпром экспорту”, обвинив компанию в убытках от недопоставки газа. По итогам суда было назначено выплатить в пользу Uniper более €13 млрд компенсации за непоставку газа.



Этот контракт должен был действовать еще десять лет, до 2035 года.

Заявленный объем поставок составлял 24 млрд куб. м. в год.



В России также прошел суд “Газпрома” с Uniper. В марте 2024 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление “Газпром экспорта” о запрете Uniper продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже. В случае нарушения запрета филиал Uniper обязан выплатить похожую сумму – штраф в размере €14,3 млрд.





