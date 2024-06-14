



Байден ответил, отправят ли США военных в Украину

Президент США Джо Байден исключил отправку американских военных в Украину после подписания двустороннего соглашения по безопасности.



На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским он сказал, что это соглашение должно укрепить обороноспособность ВСУ.



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"Цель – усилить надежную оборону и способности сдерживания в долгосрочной перспективе. США помогут в воплощении обеих этих целей – не отправкой военных в Украину, а предоставлением оружия и боеприпасов, расширением обмена разведданными, дальнейшим обучением смелых украинских военных в США и Европе, усиливая совместимость наших войск, инвестированием в украинскую оборонную промышленность", – пояснил Байден.



По его словам, соглашение, подписанное с Зеленским, предусматривает участие США в экономическом восстановлении, а также должно закрепить видение справедливого мира и способствовать интеграции Украины в НАТО.



Американский лидер пообещал, что Вашингтон продолжит усиливать давление на РФ.