



Пригожин попытался помирить Киркорова и Успенскую: что из этого вышло

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин попытался помирить Филиппа Киркорова и Любовь Успенскую, между которыми продолжается тяжба в суде.



По данным издания "СтарХит", об этом рассказал адвокат поп-короля Александр Добровинский.



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По его словам, Пригожин позвонил Успенской и нарвался на жесткий ответ.



"Видимо, очень нужен пиар - поэтому она даже слушать не захотела Иосифа. Наговорила еще и ему гадостей. Он мне рассказал, насколько неприятным оказался разговор. Иосиф не ожидал, что пожилой человек может вести себя настолько неадекватно. Печально, что в погоне за уходящей славой некоторые готовы жертвовать дружескими отношениями и разыгрывать надрыв древнегреческой трагедии", - посетовал адвокат.



Напомним, что сначала Киркоров подал иск против Успенской после того, как та назвала артиста женоненавистником. Он пытался отсудить у знаменитости 10 млн рублей. В ответ Успенская подала встречный иск.