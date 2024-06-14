Более миллиона мусульман прибыли в Мекку
Более миллиона паломников прибыли в Мекку, чтобы начать ежегодный хадж.
По данным AFP, мусульмане молятся за Газу на фоне продолжающейся войны между Израилем и ХАМАСом.
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"Наши братья умирают", — сказала журналистам Зара Бенизахра из Марокко.
Еще одна женщина заявила, что она будет "молиться каждый день, чтобы то, что происходит в Газе, закончилось".
По официальным данным, в прошлогоднем хадже после снятия ограничений, введенных из-за пандемии, приняли участие более 1,8 миллиона паломников. Мусульмане прибывают в Мекку, несмотря на экстремальную жару.