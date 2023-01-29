



Катар присоединился к консорциуму по разведке морского газа в Ливане

Катар объявляет о вступлении в консорциум для разведки ливанского морского газа в водах, граничащих с Израилем, после исторической сделки по морской границе в прошлом году между двумя противниками.



Соглашение дает зеленый свет исследованию Ливаном его южной Каны, или Сидона, после подписания в октябре прошлого года знаменательного соглашения о демаркации его морских границ с давним врагом Израилем.



Согласно сделке, государственная компания QatarEnergy из богатой газом страны Персидского залива получит миноритарную 30-процентную долю в двух блоках исключительной экономической зоны Ливана, по словам временно исполняющего обязанности премьер-министра Ливана Наджиба Микати.



Французская компания TotalEnergies и итальянская Eni сохранят за собой по 35% акций блоков после того, как российский "Новатэк" отказался от своего миноритарного пакета в 2022 году.



Министр энергетики Ливана Валид Файад и его катарский коллега Саад аль-Кааби, который также является исполнительным директором QatarEnergy, подписали соглашение сегодня вместе с руководителями Eni и TotalEnergies.



В соответствии с соглашением, заключенным при посредничестве США, Ливан и Израиль, которые официально все еще находятся в состоянии войны, делимитировали свои морские границы в октябре 2022 года.



Соглашение открыло Ливану возможность начать разведку водохранилища Кана, которое частично находится в территориальных водах Израиля, в обмен на компенсационные выплаты.

