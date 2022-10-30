



Израильские высокотехнологичные компании захлестнула волна увольнений

Отрасль высоких технологий Израиля пострадала от тревожной волны увольнений — только за последнюю неделю семь компаний в этом секторе уволили более 740 сотрудников. Это результат серьезных финансовых процессов, вызванных экономической нестабильностью и потенциально надвигающейся рецессией на мировых рынках.



Каждая фирма опубликовала деликатное заявление, с сожалением объявив о необходимости «реструктуризации». На самом деле, в нынешнем состоянии рынка сложно продвинуться в этой отрасли. Необходимо проявлять финансовую осторожность, чтобы предотвратить потенциально огромные убытки не только для отдельных компаний, но и для высокотехнологичной отрасли Израиля в целом.



Прогнозы для рынка высоких технологий в Израиле неутешительны, и многие аналитики обеспокоены тем, что это только начало массовой волны увольнений и сокращений, которые могут затронуть многих израильских сотрудников и компаний в сфере высоких технологий.



Еще в марте этого года индекс вакансий в сфере высоких технологий OurCrowd предсказывал всплеск найма. В июле начался спад в сфере высоких технологий: сотни израильских работников отрасли высоких технологий были уволены, а инвестиции сократились из-за глобальной нестабильности, вызванной множеством геополитических проблем. Инвестиции в израильские стартапы и раунды финансирования резко упали, что заставило компании замедлить ход и ожидать, чтобы понять, куда движется отрасль.



В течение последних 20 с лишним лет технологическая отрасль помогала Израилю поддерживать положительный рост, даже когда в Европе наблюдался спад. Теперь государство должно обеспечить безопасность этого сектора, а для этого необходимо стабильное правительство.