



Израильская Elbit Systems поставит Румынии тактические дроны на $410 миллионов

На фоне войны в Украине продолжается вал заказов продвинутой военной техники в Израиле. Флагман оборонной промышленности Израиля Elbit Systems подписал с министерством обороны Румынии контракт на поставку семи тактических беспилотных аппаратов на общую сумму в 410 миллионов долларов.



Речь идет о дроне Whatchkeeper X, созданном на базе беспилотного аппарата Hermes для Вооруженных сил Великобритании британским дочерним предприятием израильской компании Tactical Systems Limited. Он соответствует всем стандартам НАТО, что позволяет интегрировать его в армии всех стран-членов Альянса.



Аппарат летает со скоростью около 150 км/ч до 14 часов на высоте до 4900 м, поднимая в воздух около полтонны груза. БПЛА оснащен двумя очень чувствительными радарами, с помощью которых дрон может вести разведку при любых погодных условиях.



По сообщению Defense News, в 2010-е годы армия Великобритании заказала 54 таких машины и использовала для разведки в ходе развертывания своих сил в Афганистане.



Гендиректор Elbit Бецалель Махлис сообщил, что компания планирует наладить производство дронов в Румынии с помощью своих дочерних подразделений в этой стране.



“Контракт демонстрирует постоянный интерес к дронам компании Elbit Systems. Отношения компании с правительством Румынии будет укрепляться”, – сказал он.



Elbit выиграла контракт на 65 миллионов долларов в Южной Америке.



Финская армия заказала у израильской компании Elbit Systems системы зашифрованной связи на сумму 25 млн долларов.



Израильская компания оборонной электроники Elbit Systems поставит средства радиоэлектронной борьбы и бортовые лазерные технологии для защиты военных вертолетов стоимостью 200 миллионов долларов одной из стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



