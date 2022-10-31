



Финская армия заказала системы связи у Elbit

Финская армия заказала у израильской компании Elbit Systems системы зашифрованной связи.

Контракт на сумму 25 млн долларов будет выполнен в течение двух лет.

В его рамках Elbit поставит финской армии системы, которые позволят реализовать тактические решения по живой силе и управлению огнем. Они также совместимы с аналоговыми радиосистемами, которые в настоящее используются финами.

"Мы рассчитываем на продолжение партнерства с финскими силами безопасности", — сказал генеральный директор Elbit ​.

В настоящее время продукцией Elbit Systems пользуются европейские армии и вооруженные силы стран НАТО, такие как Швеция, Германия, Канада, Испания, Швейцария, Нидерланды и другие.