Финская армия заказала системы связи у Elbit
Финская армия заказала у израильской компании Elbit Systems системы зашифрованной связи.
Контракт на сумму 25 млн долларов будет выполнен в течение двух лет.
В его рамках Elbit поставит финской армии системы, которые позволят реализовать тактические решения по живой силе и управлению огнем. Они также совместимы с аналоговыми радиосистемами, которые в настоящее используются финами.
"Мы рассчитываем на продолжение партнерства с финскими силами безопасности", — сказал генеральный директор Elbit .
В настоящее время продукцией Elbit Systems пользуются европейские армии и вооруженные силы стран НАТО, такие как Швеция, Германия, Канада, Испания, Швейцария, Нидерланды и другие.