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Финская армия заказала системы связи у Elbit
31.10.2022 10:34 Алина Груднева

Финская армия заказала системы связи у Elbit

Финская армия заказала у израильской компании Elbit Systems системы зашифрованной связи.

 
Контракт на сумму 25 млн долларов будет выполнен в течение двух лет.
 
В его рамках Elbit поставит финской армии системы, которые позволят реализовать тактические решения по живой силе и управлению огнем. Они также совместимы с аналоговыми радиосистемами, которые в настоящее используются финами.
 
"Мы рассчитываем на продолжение партнерства с финскими силами безопасности", — сказал генеральный директор Elbit ​.
 
В настоящее время продукцией Elbit Systems пользуются европейские армии и вооруженные силы стран НАТО, такие как Швеция, Германия, Канада, Испания, Швейцария, Нидерланды и другие.

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