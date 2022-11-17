



Новый крупный контракт: Elbit поставит системы для защиты вертолетов

Израильская компания оборонной электроники Elbit Systems поставит средства радиоэлектронной борьбы и бортовые лазерные технологии для защиты военных вертолетов одной из стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



Как сообщает Globes, контракт стоимостью 200 миллионов долларов будет реализован в течение четырех лет.



В соответствии с условиями контракта, Elbit Systems поставит, в том числе, комплекты самозащиты с инфракрасными пассивными бортовыми системами предупреждения (PAWS IR) и системами прямого инфракрасного противодействия (DIRCM). Поставляемые элементы защиты будут установлены как на ударные, так и на многоцелевые вертолеты.



"Во всем мире растет спрос на бортовые средства защиты, поскольку авиация, особенно вертолеты, сталкиваются с растущей угрозой со стороны зенитных ракет. Наше портфолио сложных, но зрелых возможностей дает нам хорошие возможности для удовлетворения этой растущей потребности", - заявил главный исполнительный директор Elbit Systems Бежалель Махлис