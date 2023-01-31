



Израиль и Иордания заключат сделку по опреснению воды в обмен на электроэнергию

На недавней встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и с королем Иордании Абдаллой был достигнут значительный прогресс по двум взаимосвязанным вопросам, сообщает Globes.



Во-первых, Иордания продемонстрировала готовность не замедлять прогресс в экономических и политических отношений с Израилем палестинским вопросом, в соответствии с Соглашениями Авраама. Второй темой на переговорах было продвижение “Соглашения о зеленом и синем процветании”, подписанного между Израилем, ОАЭ и Иорданией. Известно, что была достигнута договоренность об ускорении выполнения обеих частей соглашения.



В первой части соглашения, подписанного в ноябре 2021 года, было условлено, что Иордания построит огромные солнечные поля для снабжения Израиля электроэнергией. Взамен Израиль построит крупный опреснительный завод на Средиземном море для снабжения водой Иордании. ОАЭ будут финансировать проекты через свои энергетические и водные компании.



Израиль уже продает воду Иордании по себестоимости в рамках соглашений между странами из-за острой нехватки воды в королевстве. Согласно новому соглашению, Израиль будет продавать Иордании 300 миллионов кубометров опресненной воды в год по цене около 500 миллионов шекелей, при этом закупая у Иордании 600 мВт солнечной электроэнергии.



Стоимость строительства опреснительной установки составляет около 500 миллионов долларов, а строительство трубопровода до Иордании обойдется еще в 50-100 миллионов долларов. Под огромное солнечное поле уже выделена земля для использования.



Нетаниягу пообещал устранить бюрократические препятствия, несмотря на критику соглашения с Иорданией со стороны его правых партнеров по коалиции. За проект будут отвечать главы Совета национальной безопасности Цахи Ханегби вместе с министром по стратегическим вопросам и общественной дипломатии Роном Дермером, Министерство национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов и другие министерства.